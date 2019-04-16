Başkent Bogota’da meydana gelen olayda, bir adam arızalandığını düşündüğü otomobilini tamirhaneye götürdü.

Tamirhanede yapılan incelemede motorun içinde bir boa yılanı olduğu anlaşıldı.

MOTORDA ARIZA VAR DEDİ, İÇİNDEN YILAN ÇIKTI

Kolombiya'nın Bogota kentindeki bir tamirhane çalışanları arıza var gerekçesiyle getirilen aracın motorunda büyük bir sürprizle karşılaştı. Motorun içinde devasa bir yılan olduğunu fark eden ekip, Çevre Polis Teşkilatı’na haber verdi.

Kolombiya’da aracı arızalanan adama boa yılanı sürprizi ViDEO

BOA YILANININ MOTORDAN ÇIKARILDIĞI İLGİNÇ ANLAR

Yılanın çıkarılma anları tamirhane çalışanlarının kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 çevre polis memurunun, aracın motor bölümünde bulunan boa yılanını çıkarmaya çalıştıkları görüldü. Yılanın zarar verilmeden çıkarıldığı ve doğal yaşam bölgesine geri götürüleceği belirtildi.

























