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Konda, yerel seçimle ilgili anket sonucu paylaşmayacak

Türkiye'nin köklü araştırma şirketlerinden biri olan Konda, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin yaptığı ittifakların çok karışık olması nedeniyle anket yayınlayamayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 16:32..
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Konda, yerel seçimle ilgili anket sonucu paylaşmayacak

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP-İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ve bu ittifaka bazı yerlerde dahil olan Saadet ve HDP.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine bu ittifaklarla giriyor.

Seçime dair birçok anket firması bilgi paylaşsa da Konda araştırma şirketi, yerel seçimlere dair bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

Konda, yerel seçimle ilgili anket sonucu paylaşmayacak

"BAZI YERLERDE BİR İTTİFAK VARKEN KARŞISINDA İTTİFAK YOKTUR"

Konda'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği gibi şirketimiz her seçim öncesi Perşembe günü seçime dair son araştırmanın bulgularını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmakta, ilke olarak da diğer zamanlarda seçime dair hiçbir bulguyu açıklamamakta, seçimin sayısal sonuçlarına dair tartışmalara dahil olmamaktadır.

Önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi tarihimizde ilk kez karşımıza çıkan farklı bir uygulama ve duruma tanıklık edeceğiz. Partiler yerel seçimlere dönük formel veya informel ittifaklar şeklinde seçime gireceklerdir. Kimi yerlerde iki parti arasında “tam ittifak” yapılmış şekilde, hem belediye başkanlığı hem de yerel meclisler için ortak aday ve listelerle seçime gidilecek; kimi yerlerde ise “yarım ittifak” yapılmış şekilde, belediye başkan adayı ortak ama yerel meclis listeleri farklı olarak seçime gidilecektir. Kimi yerlerde ise ittifak yoktur. Üstelik ittifaklar simetrik değildir. Yani bazı yerlerde bir ittifak varken karşısında ittifak yoktur. Bazı yerlerde örneğin HDP hiç aday çıkarmamışken, bazı yerlerde ise şimdiye kadar hiçbir araştırmada göze görünür oranda toplumsal destek bulgusu olmayan DSP’den seçim sonuçlarına etki edebilecek adaylar vardır. Bazı yerlerde ise yine şimdiye kadar araştırmalarda bahsi geçmeyen bağımsız adaylar vardır.

"ARİTMETİK OLARAK HESAPLAMAK MÜMKÜN OLAMAYACAK"

Birbirinden farklı bu rekabet durumları nedeniyle 31 Mart akşamı Yerel Seçim sonucu olarak herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak hesaplamak ve hakkında konuşmak KONDA açısından mümkün olamayacaktır.

Her bir seçim bölgesi için ayrı araştırmalar yapıp seçim sonucuna dair bulgulara erişmek teknik olarak mümkün olsa dahi bu büyüklük ve yaygınlıktaki araştırmalar için bir iş modelimiz bulunmamaktadır.

Elbette iş alanımız gereği yerel seçimlere dair araştırmalar gerçekleştirdik. Fakat 4 ilde gerçekleşen bu araştırmalar için birlikte çalıştığımız kurumlarla imzaladığımız gizlilik sözleşmeleri gereğince, biz de çalıştığımız kurumlar bu araştırmalara dair kamuoyuyla bilgi, bulgu veya sonuç paylaşmamaktadır. Ayrıca, sadece bu illerde gerçekleştirilen araştırmalar, metodun doğası gereği tüm Türkiye’yi temsil etmemektedir.

Karşı karşıya olduğumuz mesele araştırma şirketlerinden, şirketlerin maharetlerinden ve araştırma tekniğinden bağımsız olarak aritmetik sorunudur.

Bu nedenlerle ilk kez seçimden önceki Perşembe günü önümüzdeki yerel seçimlere dair bir açıklama yapılmayacaktır.

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