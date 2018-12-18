Konut satış fiyatlarında artış

Bu ay itibarıyla 120’nci defa yayınlanan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,30 artarken, son üç ayda yüzde 0,53, son altı ayda yüzde 1,98, son bir yılda yüzde 6,65, son üç yılda yüzde 30,61, son beş yılda ise yüzde 79,44 oranında arttı.

KONUT KİRA DEĞERİ YÜZDE 0,10 AZALIŞ

Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0,10, son üç ayda yüzde 0,07 azalış gösterirken, son 6 ayda yüzde 3,54, son 1 yılda yüzde 5,95, son 3 yılda yüzde 22,88, son 5 yılda ise yüzde 62,49 oranında artış gösterdi.

MARKALI KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancı yatırımcı oranı, geçen ay ulaştığı son iki yılın rekor seviyesinden sonra düşüşe geçti. Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre Kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı geçtiğimiz ay yakaladığı son iki yılın rekor seviyesinden sonra ilk defa düşüş gösterdi.

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak (yüzde 44) 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 33 ile 1+1 ve yüzde 14 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 13 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 18, ekim ayında ise yüzde 19 oranında gerçekleşmişti.

BİTMEMİŞ KONUTLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

Kasım ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 36’sı bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 64’ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 4 puanlık bir düşüş olurken, bitmiş konutların satış oranında ise 4 puanlık bir artış yaşandı.

Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, kasım ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 3,9 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3,3 oranında erime gözlemlendi.