Konya'da 'kadın garson' kavgası: 1 yaralı

Musalla Bağları Mahallesi Gülyurdu Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir eğlence mekanında alkol alan Metin K., alkolün de etkisiyle kendinden geçti.

BIÇAKLANARAK YARALANDI

Çevre sakinleri, sokak ortasında kanlar içinde yatan Metin K.'yi görünce polis ile sağlık görevlilerini aradı. İhbarla sokağa gelen sağlık görevlileri, Metin K.'nin karnı ile bacağından bıçaklanarak yaralandığını tespit etti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Metin K., tedaviye alındı.

Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin K.'nin yaralı halde bulunmadan önce aynı sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında alkol aldığını belirledi.

KADIN GARSONU MASASINA ÇAĞIRINCA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Araştırmasını bu yönde sürdüren polis, Metin K.'nin, kadın garsonu masasına çağırıp sohbet etmek istediğini, bu nedenle çalışanlarla arasında çıkan kavgada güvenlik görevlisi İsmail Ç. tarafından bıçaklandığını belirledi.

"ÇAKALLARLA UĞRAŞIYORUZ İŞTE"

Gözaltına alınan İsmail Ç., emniyete götürülürken kendisini bekleyen yakınlarına, "Çakallarla uğraşıyoruz işte." dedi. Polisteki sorgusu tamamlanan İsmail Ç., adliyeye sevk edildi.