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Konya'da pitbull besleyen iki kişiye ceza

Konya'da pitbull beslediği belirlenen iki kişiye toplamda 15 bin 604 liralık ceza kesildi.

AA | 25.09.2019 - 16:35..
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Tehlikeli köpek ırkı arasında yer alan pitbullun beslenmesi yaklaşık 10 yıldır yasaklandı. Ancak bu yasağı dinlemeyenler hala var...

EKİPLER İHBARI DEĞERLENDİRDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi İsmail Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Konya'da pitbull besleyen iki kişiye ceza

BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Verilen adreslere giden ekipler, el koydukları 2 pitbull cinsi köpeği Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim etti.

TOPLAM 15 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Köpekleri besleyen 2 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 15 bin 604 liralık idari para cezası uygulandı.

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