taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Gaziantep’te köpeğe çarpmamak için ağaca çarparak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

İHA | 16.06.2019 - 15:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep-Kilis karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. 20 BSC 07 plakalı aracın sürücüsü S.B., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Araç, yol kenarındaki ağaçlara ve istinat duvarına çarparak takla attı. Güçlükle durabilen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

213
İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

304
Vietnam yerli otomobiline kavuştu

Vietnam yerli otomobiline kavuştu

620
İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

286
Arjantin Copa America'da Kolombiya'ya boyun eğdi

Arjantin Copa America'da Kolombiya'ya boyun eğdi

24
Rıza Çalımbay boşandı

Rıza Çalımbay boşandı

139
Yargıtay'a göre 'Allah belanı versin' hakaret değil

Yargıtay'a göre 'Allah belanı versin' hakaret değil

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir