Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Gaziantep-Kilis karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. 20 BSC 07 plakalı aracın sürücüsü S.B., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Araç, yol kenarındaki ağaçlara ve istinat duvarına çarparak takla attı. Güçlükle durabilen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

























