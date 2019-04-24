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Köprü ve otoyol gelirleri belirlendi

Köprü ve otoyollardan ocak-mart döneminde 450 milyon 588 bin lira gelir elde edildi.

AA | 24.04.2019 - 17:08..
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Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden mart ayında geçen 10 milyon 780 bin 812 araçtan 37 milyon 286 bin 248 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 26 milyon 195 bin 101 taşıttan da 119 milyon 501 bin 760 lira gelir elde edildi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARI 50 ARAÇ KULLANDI

Ocak ve şubatta köprü ve otoyolları 66 milyon 844 bin 50 araç kullanmış ve 293 milyon 800 bin 196 lira gelir elde edilmişti.

TOPLAM 450 MİLYON LİRALIK GELİR SAĞLANDI

Böylece yılın üç ayında köprü ve otoyolları kullanan 103 milyon 819 bin 963 araçtan toplam 450 milyon 588 bin 204 lira gelir sağlandı.

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