Korona fırsatçısı siber dolandırıcılara dikkat

Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalma sürelerinin artmasıyla çok sayıda ücretli online platform, hizmetlerini kullanıcılara ücretsiz sunmaya başladı.

SİBER SALDIRGANLARA DİKKAT

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen siber saldırganlar ise öne çıkan platformların isminin kullanıldığı "üyelik kazandınız" e-postalarıyla ve koronavirüs içerikli ücretsiz mobil uygulamalarla kullanıcıların kişisel verilerini hedef alıyor.

'OLTALAMA' SALDIRI DÜZENLENİYOR

Siber Güvenlik Uzmanı ve InterProbe Teknoloji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Can Sönmez, yapılan araştırmalarda her gün içinde "korona/corona" kelimesi geçen yüzlerce alan adının satın alındığını tespit ettiklerini ve bu internet siteleriyle kullanıcılara "oltalama" saldırıları düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Örneğin büyük bir firmanın ya da platformun benzer adıyla korona kelimesi birleştirilerek bir alan adı alınıyor. 'Üyelik kazandınız' ya da farklı içerikteki e-postalara bu alan adları iliştirilerek siber saldırılar gerçekleştiriliyor. İnsanlar da içeriğin güvendikleri bir yerden geldiğini zannediyor ve bu sayede oltalama saldırısının başarılı olma ihtimali artabiliyor."

KİMLİK NUMARASI, E-DEVLET ŞİFRESİ ELE GEÇİRİLMEK İSTENEBİLİR

Oltalama saldırılarındaki amacın hedefteki kişinin bilgilerini almak olduğuna belirten Sönmez, "Bu tarz e-postalar, kurumların yanı sıra devlet kanalından geliyormuş gibi de gelebilir. Kimlik numarası, e-devlet parolası gibi çeşitli bilgilerin ele geçirilmesi amaçlanabilir." ifadelerini kullandı.

KURUMSAL SİTEYE BENZER SİTE TASARLIYORLAR

Sönmez, oltalama yapılan e-postalarda kurumsal şablonunun aynısının kullanıldığını ve e-postada yönlendirme yapılan sitenin de kurumsal siteye benzer şekilde tasarlanabildiğini söyledi.

Siber dolandırıcıların bu sayede e-postanın ilgili şirketten geldiğine dair kullanıcıların aklında bir şüphe bırakmadığına belirten Sönmez, "Tıklanan linkin, kurumun gerçek sitesi olup olmadığına, güvenlik sertifikası taşıyıp taşımadığına dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Sönmez, kullanıcı adı, şifre gibi kullanıcı bilgilerini talep eden e-postalara karşı temkinli olmak gerektiğini vurguladı.

MOBİL UYGULAMA KULLANIRKEN VERİLEN İZİNLERE DİKKAT EDİLMELİ

Oltalamanın yanı sıra, saldırıların masaüstü ve mobil uygulamalar aracılığıyla da gerçekleştirilebileceğine belirten Sönmez, mobil uygulama mağazalarında yer alan ücretsiz uygulamalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sönmez, "Bilindiği üzere, uygulama telefona kurulurken kullanıcıdan kamera ya da rehbere erişim gibi çeşitli izinler isteyebilir. Bu noktada kullanıcılar, hangi izinlerin istendiğini sorgulamalı.

Örneğin, koronavirüsle ilgili bir uygulamanın rehberinize, kameranıza erişmesine bir ihtiyaç yoktur. Eğer güvenilir üreticiler haricinde bir geliştirici tarafından sunulan uygulamalarda bu izinleri talep ediliyorsa kullanıcıların bu durumu mutlaka sorgulaması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

