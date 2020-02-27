Koronavirüs anketi yapıldı

Çin'in Vuhan kentinden çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs hızlı yayılışının ardından beraberinde iddiaları da getirdi.

Birçok kişi koronavirüsün biyolojik bir silah olduğu öne sürdü.

ABD ile uzun süredir ekonomik bir savaş içerisinde olan Çin'de ortaya çıkması ve Çin'in ABD'ye uyguladı vergilerde düşüşe gitmesi bu iddiaları artırırken, virüs bir anda ABD düşmanı İran'a sıçradı.

ABD'de virüs vakalarının azlığı, ABD Ticaret Bakanı'nın koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisinde yaşananların ülkesinin faydasına olduğunu söylemesi, virüsün biyolojik bir silah olduğu iddialarını tekrar gündeme getirdi.





"BİYOLOJİK BİR SİLAH MI, DOĞAL BİR HASTALIK MI?"

Habertürk canlı yayınında da koronavirüse ilişkin bir anket yayınlandı.

Andy-ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yapmış olduğu ankette halka 'koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı' sorusu soruldu.

Ankete göre halkın yüzde 62'si koronavirüsün biyolojik bir silah olduğunu düşürken, yüzde 21'i ise 'doğal olarak ortaya çıkan bir virüstür' dedi.

Yüzde 17 fikrim yok dedi, yüzde 0.2 ise cevap vermedi.