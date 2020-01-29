Koronavirüs, Apple'ın iPhone üretimini de etkileyecek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar, en az 132 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirdi.

Dünya genelinde büyük paniğe neden olan salgın, Apple'ın iPhone üretimini de ciddi şekilde etkileyebilir.

Yeni gelen bilgilere göre; Apple'ın şubat ayının üçüncü haftasında planladığı iPhone seri üretimi, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenecek.

APPLE'IN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Koronavirüsle ilgili artan endişeler, ABD'li teknoloji şirketleri hisselerinin de gerilemesine neden oldu. Apple'ın hisseleri de salgın nedeniyle yüzde 3 değer kaybetti.

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