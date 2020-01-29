taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9457
Euro
6.5474
Altın
1568.04
Borsa
119801.63
Gram Altın
299.691
Bitcoin
54778.26

Koronavirüs, Apple'ın iPhone üretimini de etkileyecek

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Apple'ın, iPhone üretiminde ciddi sapmalar meydana gelebilir.

REUTERS | 29.01.2020 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar, en az 132 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirdi.

Dünya genelinde büyük paniğe neden olan salgın, Apple'ın iPhone üretimini de ciddi şekilde etkileyebilir.

Yeni gelen bilgilere göre; Apple'ın şubat ayının üçüncü haftasında planladığı iPhone seri üretimi, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenecek.

iphon

APPLE'IN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Koronavirüsle ilgili artan endişeler, ABD'li teknoloji şirketleri hisselerinin de gerilemesine neden oldu. Apple'ın hisseleri de salgın nedeniyle yüzde 3 değer kaybetti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Koronavirüs, Apple'ın iPhone üretimini de etkileyecek

İlginizi Çekebilir
Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı
Apple’nın iPhone satışlarından elde ettiği gelir, 2019'un son çeyreğinde yüzde 8 artarak 56 milyar dolar oldu.
Uluslararası Uzay İstasyonu özel şirketlere açılıyor
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini açıkladı.
İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi
İngiliz hükümeti; Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin, İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına yeşil ışık yaktı.
iPhone’ları hacklemek için New York'ta tesis kurulacak
New York bölge savcılığı, iPhone modellerini hacklemek için 10 milyon dolarlık yeni bir tesise onay verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

185
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

242
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

18
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

62
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

162
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

101
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir