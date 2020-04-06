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Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına maske üretmek için kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, büyük ilgi görüyor.

AA |
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Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerde, bazı tıbbi cihazlarda tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

Bu sorunu giderebilmek için ise, başta koruyucu maske olmak üzere birçok parçanın üretiminde 3 boyutlu yazıcılardan faydalanılıyor.

Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe'nin Yönetici Ortağı Dr. Emre Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çıktığı süreçte mimarlık alanında ve prototip üretiminde kullanılan 3D yazıcıların, ilerleyen süreçte farklı amaçlarla da kullanılmaya başlandığını belirterek, "Koronavirüs sonrası maske üretiminde görüldüğü gibi bu ürünler kalıpsız seri üretime imkan sağlıyor. Ayrıca, maliyetin ucuzlaması, ürünlerin ulaşılabilir olması da yaygınlığını artırdı." ifadelerini kullandı.

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STOKLAR TÜKENDİ

Akıncı, koronavirüs sonrası kamu kurumları, eğitim kurumları ve bağışçılardan çok yüklü sipariş aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Stoklarımızdaki tüm yazıcıları koronavirüs nedeniyle satmış durumdayız. Aşırı bir talep var ve bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Uzun mesai sistemine geçtik ve üretim personellerimizle çalışmayı sürdürüyoruz. Üretim kapasitemizi gelen talebe uyumlu bir şekilde artırabiliyoruz.

Bu talebin ortaya çıkmasının 3 sebebi var. Çok sayıda işletme kendi bünyelerine alıp maske üretim sürecine destek vermek için alıyor. Bağışçıların olduğu ikinci grup, ulaşılabilir fiyatlı bir yazıcımızı alıp bağışlıyor. Üçüncü grup da 3 boyutlu yazıcıları hali hazırda kullanan ve bu ürünleri talep eden kullanıcılardan oluşuyor."

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''STRATEJİK ÜRETİM NOKTALARI ÇOK ÖNEMLİ''

Akıncı, bazı gelişmiş ülkelerde olağanüstü durumlar için bine yakın 3D yazıcının bir arada bulunduğu stratejik üretim noktalarının olduğuna dikkati çekerek, "Bu noktalar, bir parça ihtiyacı durumunda 3D yazıcılarla üretim gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de bu ölçekte stratejik bir üretim noktasına ihtiyaç duyduğunu belirten Akıncı, "Maliyetleri çok yüksek olmayan bu üretim noktaları ülkemizde de oluşturulabilir. Koronavirüs sürecinde böyle bir tesis olsaydı haftada 20 bin maske üretebilirdi.'' dedi.

Instagram: @eshteknoloji

Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendiKoronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendiKoronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendiKoronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendiKoronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendiKoronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Koronavirüs nedeniyle 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

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