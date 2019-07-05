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Kral Selman'ın sağlık durumu kötüye gidiyor

Suudi Arabistan eski Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif'in Başdanışmanı, Kral Selman'ın sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 17:25..
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Suudi Arabistan Eski Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif'in Başdanışmanı, herkesi çok şaşırtan bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

"KANLI GÜNLER YAKINDA"

Başdanışmanın yaptığı açıklamada, "Kral'ın durumu gün be gün daha da kötüleşiyor. Doktorlar Kralın akrabalarını günlerinin sayılı olduğu yönünde bilgilendirdi. Muhammed Bin Selman, Kralın ölümünden sonraki durumun kontrol altında tutulabilmesi için kişisel muhafızlarının toplanması talimatı verdi. Ritz Carlton senaryosunun tekrarlanması yönünde bir hazırlık var ama bu sefer daha geniş çaplı ve belki de kanlı olacak." dedi.

Kral Selman'ın sağlık durumu kötüye gidiyor

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Prens Nayif Bin Abdulaziz'in oğlu Muhammed Bin Nayif veliaht prens iken, Kral Selman onu görevinden alarak oğlu Muhammed Bin Selman'ı veliaht prens olarak atamıştı. Muhammed Bin Selman göreve geldikten sonra prensleri Ritz Carlton Otelinde gözaltına almıştı.

Kasım 2017'de Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yönettiği 'yolsuzluk operasyonu'nda en az 11 prens ve onlarca iş adamı ve hükümet yetkilisi gözaltına alınmıştı. Amerikan özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerlerin, gözaltına alınan prensleri sorguladığı, dövdüğü, ayaklarından astığı, tokat atıp, aşağılayarak küçük düşürdükleri, bu prenslerin arasında Bodrum tatili sırasında neredeyse bir servet harcayan Suudi Prens Talal'ın da olduğu öne sürülmüştü.

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