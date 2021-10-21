Royal Antwerp karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Atilla Szalai," Bugün hak ettiğimizi alamadık" ifadelerini kullandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak grupta 2 puanla, üçüncü sırada yer aldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Atilla Szalai, "Bugünkü maçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz, 3 puanı almak isterdik. Bugün Hak ettiğimizi alamadık. Topla tam istediklerimizi yapamasak da iyi bir maç çıkardık. Herkes savaştı, iyi bir takım ruhu sergiledik ama futbol böyle. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Bazen zor takımlara karşı maçlar oynuyoruz, son 2 maçta hatalar yaptık" dedi.