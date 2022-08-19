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    Austria Wien, Altay'a atılan tokmak için özür diledi

    Austria Wien, Altay'a atılan tokmak için özür diledi

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 mağlup ettiği Austria Wien, yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Altay Bayındır'dan özür diledi.
    • 19.08.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 17:11
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    Austria Wien, Fenerbahçe ile oynanan maç sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle bir özür mesajı paylaştı.

    Yapılan açıklamada, Fenerbahçe camiasından ve özellikle Altay Bayındır'dan özür dilendi.

    Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı atıldı - İZLE

    "Sahaya cisim atılmasına müsamaha gösteremeyiz"

    Austria Wien'den yapılan açıklamada,"Viola Park'ta Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız play-off maçında yaşanan tatsız olaylar nedeniyle stadyum ziyaretçilerinden resmi olarak özür dileriz. Stadyum içinde ve çevresinde meydana gelen olaylar şu anda dahili olarak ver ilgili tüm dış ortaklarla birlikte ele alınmaktadır. Amacımız tüm ziyaretçiler için güvenli bir stadyum deneyimidir. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir hatalı davranıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı atıldı - HABERİ

    Austria Wien, Altay a atılan tokmak için özür diledi #1


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