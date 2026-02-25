Abone ol: Google News

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın yapılacak müsabakalarla yaşanacak.

Fenerbahçe ilk maçı evinde 3-0 kaybettiği eşleşmede deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

20.45 Ferencvaros - Ludogorets

20.45 Stuttgart - Celtic

20.45 Viktoria Plzen - Panathinaikos

20.45 Kızılyıldız - Lille

23.00 Nottingham Forest - Fenerbahçe

23.00 Bologna - Brann

23.00 Genk - Dinamo Zagreb

23.00 Celta Vigo - PAOK

