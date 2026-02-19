Domenico Tedesco'dan Türkçe Ramazan mesajı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"HAYIRLI RAMAZANLAR"

Tedesco, konuşmasına Türkçe bir şekilde "Her şeyden önce iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar" sözleriyle başladı.

(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)

"CESUR OLACAĞIZ"

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan İtalyan hoca, "Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız." dedi.

"SİDİKİ HAZIR OLMASA OYNATMAZDIK"

Forvet tercihi ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki'yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "Benim teknik direktör olarak oyunculardan istediğim tek bir şey yok, oyuncu özelliklerine göre karar veriyoruz. Talisca topla oynayani, kaleye yakın oynamayı, sola doğru dönmeyi seven oyuncu. Talisca'dan savunma arkası koşular yok. Onda farklısı var. Kerem koşucu bir oyuncu. İkinci bir forvet oynamayı biliyor. Sidiki Cherif de bu özelliklerin hepsi var. Pivot, savunma arkası koşu yapan, sırtı dönük bağlantı yapan, savunmaya yardım eden bir oyuncu. Maçı domine etmek, çok gol atmak istiyoruz. Bu yüzden birçok ofansif oyuncuyla oynuyoruz." şeklinde açıklama yaptı.