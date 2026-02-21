Rizesporlu futbolcular, Samet Akaydin'i gol attığına pişman etti

Rizespor'un Kocaelispor karşısında 2. golünü atan Samet Akaydın, neredeyse topu ağlarla buluşturduğuna pişman oldu... Takım arkadaşları Akaydın'a sarılmak isterken, yanlışlıkla gelen darbe az kalsın milli oyuncuyu sakatlıyordu.
Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.
Mücadelede yaşanan bir an karşılaşmanın önüne geçti.
GÜNDEM OLAN GOL SEVİNCİ...
Rizespor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta goller 13. dakikada Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydın'dan geldi.
Ne olduysa 57. dakikada topu ağlara gönderen Akaydın'ın golünden sonra yaşandı...
Takım arkadaşları gol sevinci sırasında Akaydın'ın önce çevresini sardı.
TAKIM ARKADAŞLARI SAKATLIYORDU
Daha sonra ise takım arkadaşları Akaydın'a sarılmak isterken, yanlışlıkla gelen darbe milli oyuncuyu sakatlıyordu.
Akaydın sinirlense de daha sonra olay tatlıya bağlandı.
İşte o anlar...
