Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi verilirken diğer yandan da küme düşme hattı yavaş yavaş şekilleniyor.

Ligimizde 23. haftaya merhaba derken gol krallığı yarışında son durum neymiş gelin birlikte bakalım...

Şampiyonluk yarışında olduğu kadar gol krallığında da kıyasıya bir yarış hakim.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE ONUACHU'NUN

Öyle ki Trabzonspor'un başarılı golcüsü Paul Onuchu 19 maçta attığı 16 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Onuachu'yu ise yalnızca 1 gollük farkla Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov takip ediyor.

SHOMURODOV 1 GOL FARKLA TAKİPTE

Shomurodov çıktığı 22 Süper Lig karşılaşmasında ağları 15 kez sarsmayı başardı.

Özbek golcünün ardından ise 3. sırada Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca var.

Talisca 22 maçta attığı 13 golle, gol krallığı yarışında 3. sırada bulunuyor.

TALISCA VE ICARDI...

Talisca'yı ise 21 karşılaşmada aynı gol sayısına sahip olan Mauro Icardi izliyor.

5 ve 6. sırada ise bu sezon gösterdikleri performansla Süper Lig'e damga vuran Ernest Muçi ve Marco Asensio geliyor.

İki oyuncu da attıkları 10'ar golle takımlarına büyük katkı sağlamış durumda.

Bu isimlerin yanı sıra ise 9'ar golle Victor Osimhen, Mohamed Bayo ve Felipe Augusto gol krallığı yarışında bulunuyor.