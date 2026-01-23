Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tur atlamayı garantiledi

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenilse de son hafta öncesi play-off oynamayı garantiledi.
- Takım, 11 puanla ilk 24'e girerken, üst sıralardaki takımların puan kayıplarıyla ilk 8 şansını korudu.
- Fenerbahçe, son hafta FCSB ile karşılaşacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin alınan sonuçların ardından ilk 24'e girmesi kesinleşti.
Fenerbahçe, 11 puan topladığı ligde üst sıralardaki takımların puan kayıplarına bağlı olarak matematiksel anlamda ilk 8'e girme şansını da sürdürdü.
ROMANYA DEPLASMANINA GİDECEK
Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.
Ligde ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.
Puan tablosunda 9-24. sırayı alan ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.