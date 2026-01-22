Fenerbahçe - Aston Villa - CANLI SKOR

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşıyor.
- Maç Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda başladı ve şu anda 0-0 devam ediyor.
- Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 ASTON VILLA
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlıyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka 20.45'te başladı.
Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetiyor.
Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapıyor.
Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alıyor.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DURUMLARI
Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor.
15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins