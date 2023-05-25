Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finaline odaklanmış durumda İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla takımıyla yapacakları final maçına odaklandığını söyledi.

AA

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon finale yükselen ve İspanya'nın Sevilla takımı ile 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşılaşacak olan Roma'da medya günü etkinliği düzenlendi.

Roma Kulübü, medya etkinliği kapsamında aralarında AA'nın da olduğu basın mensuplarına Trigoria'daki Fulvio Bernardini Tesisleri'ni ve antrenmanını açtı.

Sarı-kırmızılı takım, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetiminde bir idman yaptı. Isınma ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla başlayan antrenmanda Romalı oyuncular, iki takım halinde küçük sahada savunma ve hücum çalıştı.

İdmana, Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik de katıldı.

"Tek odaklandığım şey final"

Antrenmanın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Mourinho, Roma'nın önünde ligde oynayacağı Fiorentina maçı ve gelecek hafta Sevilla ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi finali olduğunun hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Tek odaklandığım şey final. Fiorentina maçı, biraz daha hazırlık maçı gibi. Geleceğimi ya da başka bir şeyi düşünmüyorum. Kupayı kazanmak için çok şey yaptık, hazırlanmak da kolay olacak. Ludogorets, Helsinki, Betis gibi takımlarla oynadık, kaybetseydik kupadan elenirdik. Şampiyonlar Ligi'nden gelen Salzburg'la, iyi sezon geçiren Real Sociedad ve Feyenoord, Leverkusen gibi farklı rollerdeki oyuncuların bulunduğu takımlarla mücadele ettik. Şimdi finali oynamak istiyoruz, sonrasına sonra bakılır."

Mourinho, geleceğine dair ısrarlı sorular üzerine şu anda bunu düşünmediğini, sadece bu finali oynamayı düşündüğünü, bunu kendisi için değil, oyuncular ve taraftar için düşündüğünü vurguladı.

"Budapeşte'deki finalde oynayabileceğini düşünmüyorum"

Jose Mourinho, Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala'nın bugün antrenmanda yer almadığının anımsatılması ve gelecek maçlar için durumunun sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Budapeşte'deki finalde oynayabileceğini düşünmüyorum. Eğer Paulo yedek kulübesinde olur ve bana 15-20 dakika oynayabileceği bir süre şansı verirse, bu beni şimdiden memnun eder."

"Umarım sözlerim Tottenham taraftarlarınca yanlış anlaşılmaz"

Roma'dan ayrılması halinde bunun kendisi için zor olacağını dile getiren Mourinho, şu şekilde konuştu: