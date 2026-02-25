Nottingham Forest, Fenerbahçe maçına hazır!

Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını noktaladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek İngiltere temsilcisi Nottingham Forest, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Nigel Doughty Akademi Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
ANTRENMANDAN NOTLAR
Futbolcuların iki grup halinde pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı belirtildi.
İDMANA KATILMAYANLAR
Antrenmana, oyunculardan John Victor, Matz Sels, Aaron Bott, Willy Boly, Chris Wood ve Nicolo Savona katılmadı.
KAMPA GİRDİLER
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan İngiliz temsilcisi, maç için kampa girdi.
