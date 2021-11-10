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    UEFA'dan Galatasaray'a ceza

    UEFA'dan Galatasaray'a ceza

    UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'ın aldığı cezaları açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:31
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    Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yanan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a, 50 bin euro ceza verildi.

    UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Galatasaray ayrıca, gelecek iki deplasman maçına taraftarını götüremeyecek.

    UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun (CEDB) 18 Ekim 2021 tarihli kararı onaylanmıştır.

    CEDB, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 UEFA maçı için deplasman taraftarlarına bilet satışını yasaklamıştır. Galatasaray AŞ'ye meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atmak nedeniyle 50 bin euro para cezası verilmiştir.

    CEDB ayrıca Galatasaray AŞ'ye 8 bin euroluk hasar karşılama cezası ve Galatasaray AŞ'ye taraftarların yol açtığı zararın giderilmesi için 30 gün içinde Olimpik Marsilya ile iletişme geçmeyi emretmiştir."

    UEFA dan Galatasaray a ceza #1

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