Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı mı düşünüyorsunuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"TECRÜBE, İSTİKRAR GEREK"

"Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var, iyi bir takımımız var. Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. 1 kişi bile bana bu takım koşmadı, denemedi diyemez, sorgulayamaz. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz, 3 aydır buradayız. Tecrübeye ve istikrara ihtiyacımız var"





"BANA İŞTE BUNU SORUN"

"Olympiakos'un tecrübesi var, Frankfurt Bundesliga'da her hafta bu seviyede maçlar yapıyor. Türkiye iyi bir lig ama taktiksel olarak seviyesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi seviyesinde değil. Bizim hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Baskıyı kompakt yapamadık, sürekli geçişler oldu. Hatlar arasında boşluğu açtık, topu sürekli kaybettik, 1. dakikada gol yedik. Bunu bana sorabilirsiniz, maç buydu. İstediğiniz kadar bununla ilgili soru sorabilirsiniz. 2. yarıda ilk yarıya göre kompakttık, ilk yarıda baskıyı sergileyemedik. Takımda görmek istediğim görüntüyü 2-2 sonrasında gördüm. O dakikadan sonra baskı yaptık, oyunu düzelttik."





"UEFA'YI ALACAĞIMIZI MI DÜŞÜNÜYORLAR?"

"Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok. Attila'ya 2 maçta 5 gol yediğimizi söylediniz. Trabzonspor maçında 70 dakika 10 kişi oynadık, yorulduğunuzda hata yapabilirsiniz. Bana futbolla ilgili soru sorabilirsiniz, başka bir şeyler ilgili değil."