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- Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Avrupa Ligi'ni kazanmak için döndü
Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Avrupa Ligi'ni kazanmak için döndü
- 09.09.2022 - 14:00
2019'da 18.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı 3 sene sonra yuvasına geri döndü
Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyu 1 sezonluğuna kiraladı. Yusuf Yazıcı'nın transfer sürecini menajeri Adem Cebeci anlattı.
Radyospor'a konuşan Cebeci, ''Satın alma opsiyonu yok. CSKA'da çok başarılı oldu. Üst üste 6 maçta gol atan tek futbolcu oldu. Milli takımda sakatlık yaşadı. Sadece o biraz aksattı. CSKA bütün haklarını almak için çok mücadele etti; ama Lille başkanı rakamı çok yukarı taşıdı. Yine de alacaklardı; ama UEFA Avrupa kupalarına katılmalarına izin vermedi. Onlar da Avrupa'da olamadıkları için, savaştan dolayı, bu kadar yatırım yapamadılar." dedi.
"2 kupayı da kazanabilir"
Yazıcı'nın Avrupa Ligi şampiyonluğu için Trabzon'a döndüğünü söyleyen menajer, "Yusuf, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra belki de en çok üzülen isim Ertuğrul Doğan olmuştu. Yusuf'un dönmesi için çok ısrar etti. Yusuf'a çok önemli hedefler koydu. Avrupa Ligi şampiyonluk hedefi bunlardan bir tanesi... Çok ısrar etti; sonraki süreçte Yusuf Trabzon'a dönmek yönünde karar verdi. Bu kararı asla geri adım olarak değerlendirmemek gerekir. Yusuf geri adım atmadı. Buraya çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Avrupa Ligi şampiyonluğu için buraya geldi. Umarım 2 kupayı birden alırlar'." şeklinde konuştu.