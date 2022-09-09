Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Avrupa Ligi'ni kazanmak için döndü

2019'da 18.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı 3 sene sonra yuvasına geri döndü

Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyu 1 sezonluğuna kiraladı. Yusuf Yazıcı'nın transfer sürecini menajeri Adem Cebeci anlattı.

Radyospor'a konuşan Cebeci, ''Satın alma opsiyonu yok. CSKA'da çok başarılı oldu. Üst üste 6 maçta gol atan tek futbolcu oldu. Milli takımda sakatlık yaşadı. Sadece o biraz aksattı. CSKA bütün haklarını almak için çok mücadele etti; ama Lille başkanı rakamı çok yukarı taşıdı. Yine de alacaklardı; ama UEFA Avrupa kupalarına katılmalarına izin vermedi. Onlar da Avrupa'da olamadıkları için, savaştan dolayı, bu kadar yatırım yapamadılar." dedi.

"2 kupayı da kazanabilir"