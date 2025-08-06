20 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, çeyrek finalde

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda D Grubu sonuncusu Çekya ile karşılaştı.

MİLLİLER ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Müsabakaya etkili başlayan milliler, ilk çeyreğini 19-6 önde kapattı. Devre arasına 39-28 üstün giren Türkiye, üçüncü çeyreğini 58-45 önde geçtiği maçı 74-64 kazandı. 20 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

ELİF EN SKORER İSİM OLDU

Milli takımda Elif İstanbulluoğlu, 23 sayı 11 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. 16 sayı, 6 asistle oynayan Cerek Akpınar da galibiyete katkı verdi. Çekya'da 22 sayıyla mücadele eden Mariana Pribylova'nın performansı mağlubiyeti önleyemedi.

RAKİP İSPANYA

Grubunda Letonya, İzlanda ve İsveç'i yenerek son 16 turuna gelen Türkiye, Çekya'yı da mağlubiyet ederek yoluna 4'te 4 yaparak devam etti.

Türkiye, çeyrek final maçında yarın İspanya ile karşılaşacak.