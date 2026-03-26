Vasco da Gama, Carlos Cuesta için karar veremedi

Vasco da Gama'nın Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'nın geleceği netlik kazanmadı.

RTI Esporte'de yer alan habere göre, Brezilya temsilcisi, Galatasaray'dan kiraladığı Cuesta'nın opsiyonu için henüz kesin kararını vermedi.

Cuesta'yı Galatasaray'dan yarım sezon kiralayan Vasco da Gama, daha sonra kiralık sözleşmeyi bir yıl daha uzatmıştı. (31 Aralık 2026'ya kadar)

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Vasco kariyerine iyi bir başlangıç yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu, şubat ayında yaşadığı bir aylık sakatlığın ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

27 yaşındaki futbolcunun buna rağmen Vasco da Gama'da güvenilen bir oyuncu olmaya devam ettiği ancak geleceği için kararın kesin olmadığı belirtildi.

Cuesta'nın geleceği için performans ve istikrar faktörlerinin önemli olduğu kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray ile yapılan anlaşmaya göre, Vasco da Gama'nın, Cuesta için 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

7 MAÇA ÇIKTI

Vasco da Gama'da bu sezon 7 maçta süre bulan Carlos Cuesta, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.



Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde, uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.



Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.



Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satınalma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.