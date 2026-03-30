2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kurası çekilecek

İsviçre'de düzenlenecek 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekiminde A Milli Kadın Basketbol Takımı, birinci torbada yer alacak.
2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Kuraya birinci eleme turundan 17, FIBA 2026 Dünya Kupası Eleme turnuvalarından 7 olmak üzere 24 takım katılacak.
MİLLİLER, BİRİNCİ TORBADA
Kura çekimi sonucunda 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrılacak.
İkinci eleme turu maçları, Kasım 2026 ile Şubat 2027'de oynanacak.
TORBALAR
2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimine katılacak takımlar şöyle:
1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Türkiye
2. Torba: Çekya, Macaristan, Büyük Britanya, Slovenya, Karadağ, Yunanistan
3. Torba: Slovakya, Letonya, Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya
4. Torba: İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Avusturya