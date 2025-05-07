ALBA Berlin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak

EuroLeague'de mücadele eden Almanya ekibi ALBA Berlin, gelecek sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, son 24 yılda EuroLeague organizasyonuna ait turnuvalarda mücadele eden ALBA Berlin'in, 2025-2026 sezonundan itibaren FIBA çatısı altında düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı belirtildi.

"BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAYA KARAR VERDİK"

Açıklamada görüşüne yer verilen ALBA Berlin Kulübü Direktörü Marco Baldi, şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos ise şu şekilde görüş belirtti:

ALBA Berlin'in Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne dahil olması, 10. sezonumuza yaklaşırken organizasyonumuz için önemli bir dönüm noktası. Berlin, uzun vadeli vizyonumuz için önemli bir pazar. ALBA Berlin, zengin geleneğe, saha içi ve dışında birçok başarıya, son teknoloji salona ve enerjik basketbol topluluğuna sahip bir kulüp. Bu nedenle Almanya'nın en başarılı basketbol kulübü ALBA Berlin'i, Basketbol Şampiyonlar Ligi ailesine dahil etmekten büyük gurur duyuyoruz.