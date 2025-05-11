Aliağa Petkimspor, Semt77 Yalovaspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Semt77 Yalovaspor ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 87-78'lik skorla konuk takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Semt77 Yalovaspor: Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu
Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2
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