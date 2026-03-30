Aliağa Petkimspor'da başantrenörlüğe Orhun Ene getirildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "A Milli Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli coach'umuz Orhun Ene'ye yeni evine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Aliağa Petkimspor, başantrenör Özhan Çıvgın ile yolların ayrıldığını bugün duyurdu.
