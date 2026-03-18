Arda Güler, 68 metreden attığı golü anlattı: Türkiye'den dua bekliyorum

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, Manchester City'i toplamda 5-1'lik skorla eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi eledikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Güler, "Öncelikle turu geçtiğimiz için ve hem içerideki maçta hem de dışarıdaki maçta çok önemli performans verdiğimiz için takım olarak, rakibi domine edip oynayıp kazandığımız için tabii ki çok mutluyuz. Bu kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

ARDA ATTIĞI MÜTHİŞ GOLÜ ANLATTI: ORALARDAN BAZEN DENEMEYİ SEVİYORUM

Milli futbolcu daha sonra La Liga'da Elche'yi 4-1 yendikleri mücadelenin 89. dakikasında 68 metreden attığı golle ilgili duygularını dile getirdi.

Arda Güler, "Oralardan bazen denemeyi seviyorum. Topu aldığımda kalecinin önde olduğunu görmüştüm. Çünkü bazen hem geride oynuyorum, 6 numara, 8 numara. Kendi şansımı oradan yaratmış oldum. Çok mutluyum böyle bir gol attığım için." şeklinde konuştu.

Genç yıldız ayrıca, A Milli Takım'la Dünya Kupası'na katılmak istediklerini de dile getirdi.

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Güler şunları söyledi:

"Tabii ki tüm oyuncuların, tüm arkadaşlarımın, tüm abilerimin en büyük hayali ülkemizle beraber Dünya Kupası'na gidebilmek. İnşallah elemelerde güzel performans verip Dünya Kupası'na gidebiliriz."

"TÜRKİYE'DEN BANA DUA ETSİNLER"

"(Ülkemizdeki insanların) sevgilerini gerçekten içtenlikle hepsini hissediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Ben de onları gururlandırmaya devam edeyim inşallah."