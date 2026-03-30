Aliağa Petkimspor'da Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Ligde 13. sırada yer alan Aliağa Petkimspor'da bir veda gerçekleşti.

İzmir ekibinde başantrenör Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı.

"KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün açıklamasında, "Başantrenörümüz Özhan Çıvgın ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız. Özhan Çıvgın'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.