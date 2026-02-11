All-Star smaç yarışmasının jüri koltuğunda eski şampiyonlar yer alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA'de 2026 All-Star organizasyonu, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Dome'da organize edilecek.

Her sene merakla beklenen smaç yarışmasında Carter Bryant (San Antonio Spurs), Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Keshad Johnson (Miami Heat) ve Jase Richardson (Orlando Magic) mücadele edecek.

ESKİ ŞAMPİYONLAR JÜRİ OLACAK

Bu önemli yarışmanın jüri koltuğunda ise eski şampiyonlar yer alacak.

NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, eski basketbolcular Dominique Wilkins (1985, 1990), Dwight Howard (2008), Nate Robinson (2006, 2009, 2010) ve Brent Barry'nin (1996) jüri üyeliği yapacağı belirtildi.

5. jüri ise Chris 'Lethal Shooter' Matthews, Druski veya Tyler Toney arasında yapılacak oylamadan sonra belli olacak.