Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

EUROBASKET TARİHİNE GEÇTİ

Alperen, bu performansıyla birlikte EuroBasket tarihine geçti. 23 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu.

5. OLDU

EuroBasket tarihinde daha önce Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic, triple-double yapmıştı.

1995 | Toni Kukoc

2017 | Andrei Mandache

2022 | Mateusz Ponitka

2025 | Luka Doncic

2025 | Alperen Şengün