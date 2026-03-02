Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı.

Başarılı pivot, hem geleneksel lezzetlere bağlılığını hem de sade bir menüyü tercih ettiğini dile getirdi.

"İFTARDA ÖNCE ÇORBA OLMALI"

Şengün, iftar menüsünde önce çorbanın olması gerektiğini söyledi.

Milli yıldızımız daha sonra ise pilav, et, köfte ve patates seçeneklerini sıraladı.

"SONRA BİRAZ PİLAV VE ET..."

Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda şu ifadeleri kullandı:

"İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates."