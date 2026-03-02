Sakatlanarak oyundan çıkmıştı: Nelson Semedo'nun durumu belli oldu

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan mücadelenin 19. dakikasında, Fenerbahçe bir sakat daha verdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Yapılan tedavinin ardından Portekizli yıldız, oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe, Nelson Semedo ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

4 HAFTA YOK

Fenerbahçe'den Semedo için yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta süre bulan Nelson Semedo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

SAKATLIKLAR BİTMEK BİLMİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlık krizi bitmek bilmiyor.

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta sakatlık yaşayan Ederson ve Jayden Oosterwolde, takıma dönmüştü.

Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü ise sakatlıkları süren isimlerdi.

Sakat oyuncular kervanına son olarak ise Semedo katıldı.