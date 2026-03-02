Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber geldi

Trabzonspor, stoper Chibuike Nwaiwu'nun Karagümrük maçında sakatlandığını duyurdu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada,, Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

"KANAMA VE ÖDEM TESPİT SAPTANDI"

Bordo-mavili takımın Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."