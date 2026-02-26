Alperen Şengün 'triple-double' yaptı: Houston Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 128-97 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı, 6 karşılaşmayla devam etti.
Houston Rockets, konuk ettiği Sacramento Kings'i 128-97'lik skorla mağlup etti ve 36. galibiyetini kazandı.
ALPEREN'DEN 26 SAYI, 12 RİBAUND, 11 ASİSTLİK PERFORMANS
Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 13 ribaund, 11 asistle triple double yaptı.
Diğer yandan Reed Sheppard 28 sayı ve Kevin Durant de 21 sayıyla katkı verdi.
Ligde 47. yenilgisini alan Sacramento'da ise Russell Westbrook 22 sayıyla ön plana çıktı.
NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:
Memphis Grizzlies: 112 - Golden State Warriors: 133
Detroit Pistons: 124 - Oklahoma City Thunder: 116
Toronto Raptors: 107 - San Antonio Spurs: 110
Houston Rockets: 128 - Sacramento Kings: 97
Milwaukee Bucks: 118 - Cleveland Cavaliers: 116
Denver Nuggets: 103 - Boston Celtics: 84