Cristiano Ronaldo, rekora bir adım daha yaklaştı

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Najma ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Al Nassr 5-0 kazandı.

Bu mücadeleden bir gol katkısı sağlayan Cristiano Ronaldo büyük hedefine bir adım daha yaklaştı.

RONALDO ATMAYA DEVAM EDİYOR

41 yaşındaki Ronaldo, kariyerinin 965. golünü attı. Büyük hedefe 35 gol kaldı.

Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.

Al Nassr formasıyla 100 golü geçen yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.

1000 GOLÜ GÖRMEDEN FUTBOLU BIRAKMAYACAK

Ronaldo, kariyeri boyunca Real Madrid formasıyla 450, Manchester United formasıyla 145, Juventus formasıyla 101 gol kaydetti.

Portekiz Milli Takımı ile ise 138 gole ulaştı.

Kariyerinde attığı gollerin dağılımı şöyle...

Sporting CP: 5

Manchester United: 145

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Al Nassr: 121

Portekiz Milli Takımı: 143