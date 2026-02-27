Alperen Şengün'den, Orlando Magic potasına 16 sayı

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti.

Philadelphia 76ers, evinde karşılaştığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı.

ADEM 4 SAYI 3 RİBAUNDLA OYNADI

Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla oynarken Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist, Joel Embiid de 26 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı.

Bu sezonki 29. yenilgisini alan Miami'de ise Bam Adebayo 29 sayı, Tyler Herro de 25 sayı kaydetti.

Houston Rockets, konuk olduğu Orlando Magic'i 113-108'lik skorla yenerek üst üste 3, toplamda 37. galibiyetini elde etti.

ALPEREN 16 SAYI ATTI

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 blokla katkı verirken, Kevin Durant de 40 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Ligdeki 27. mağlubiyetini alan Orlando'da ise Desmond Bane 30 sayı, Paolo Banchero da 19 sayıyla oynadı.