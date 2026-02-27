Tayfur Bingöl: Reflekslerimi geliştirmek için her gün Formula 1 oynuyorum

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Kocaelispor'a imza atan Tayfur Bingöl, sezon boyunca attığı 'No look' paslarla dikkat çekiyordu.

Attığı 'bakmadan paslarla' espri konusu olan Bingöl, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi.

"FORMULA 1 OYNAMAYA DEVAM MI?"

Gaziantep FK maçı sonrası Kocaeli'de yayın yapan yerel bir gazeteye konuşan Bingöl'e, "Tayfur, Formula 1 oynamaya devam mı?" diye soruldu.

Bingöl, reflekslerini güçlendirmek için her gün Formula 1 oyunununu oynadığını söyledi.

Saha içindeki ani hareketlerini de Formula 1 oynamasına bağlayan Tayfur, boş durmadığını sözlerine ekledi.

"BOŞ DURMUYORUZ YANİ"

Tayfur Bingöl soruya, "Reflekslerimi güçlendirmek için her gün oynuyorum. Devam ediyorum yani. Refleksler, sahada kontroller, ani hareketlerim F1 oynadığım için. Boş durmuyoruz yani." cevabını verdi.