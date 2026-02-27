PFDK'dan Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Buna göre PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza verdi.

'FUTBOLUN VE KURUMLARIN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR'

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek'e, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca Galatasaray da Dursun Özbek ile aynı nedenden 2 milyon 700 bin euro para cezası aldı.

ÖZBEK'E 15 GÜN, GALATASARAY'A PARA CEZASI

Kurul, Beşiktaş'ta 1.9 milyon TL, Fenerbahçe'ye ise 1.3 milyon TL para cezası verdi.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'ın, 21.02.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst A kuzey üst B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Galatasaray'ın, 21.02.2026 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 700 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 21.02.2026 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan PFDK'nın kararlarının tamamını görmek için tıklayınız...