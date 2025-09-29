Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 876. kez boy gösterecek

EuroLeague'de 2025-2026 sezonu ilk maçında yarın İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 876. maçına çıkacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021 ve 2022'de şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 875 karşılaşmanın 494'ünü kazandı, 381'inde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 627 maçta 337 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARI

Anadolu Efes, 46 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Beş defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi ünvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 2020-2021 sezonunda ligdeki normal sezonu üçüncü bitiren lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid'e 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'deki ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Barcelona'yı da 86-81 mağlup ederek Avrupa arenasındaki ikinci kupasını kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, 2021-2022 sezonunda da normal sezonu 6. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek final serisinde EA7 Emporio Armani Milan'ı 3-1 geçerek Dörtlü Final'e çıktı. Dörtlü Final'deki ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, finalde Real Madrid'i 58-57 yenerek Avrupa'daki üçüncü kupasını elde etti.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe'yi 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

AVRUPA'DA KİLOMETRE TAŞLARI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan'ın Panathinaikos, 600. randevusunda Litvanya'nın Zalgiris, 700. maçında Rusya'nın CSKA Moskova ve 800. müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Avrupa kupalarında 875 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası birinci eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.