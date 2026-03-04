Ozan Kabak, Bundesliga'da ayın oyuncusu ödülüne aday

Uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon yeniden sahalara dönen Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Milli oyuncumuz, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Öyle ki Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla 16 maçta görev aldı.

Milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Son 4 maçta da 90 dakika sahada kalan ve 2 kez fileleri havalandıran Türk stoper, şubat ayının en iyi futbolcusu adayları arasında gösterildi.

AYIN EN İYİSİ ADAYLARI ARASINDA GÖSTERİLDİ

Ozan'ın da yer aldığı aday listesinde Harry Kane (Bayern Münih), Luis Diaz (Bayern Münih), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Yan Diomande (Leipzig) ve Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) bulunuyor.