Barış Alper Yılmaz: Çok daha iyi olacağız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2'lik skorla kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜ NASIL GELİŞTİ

Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 119. dakikasında attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Orta sahadan Wilfried Singo'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.

İLK DEVLER LİGİ GOLÜ

25 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

Ligde 6, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, toplamdaki gol sayısı 9 yaptı.

"DAHA İYİ FUTBOL İZLETMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Juventus'u eledikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz." dedi.

"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUM"

Golü ve performansı için sorulan soruyu yanıtlayan Barış Alper Yılmaz "Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.