Basketbol Süper Ligi'ne tutunma mücadelesinde son 5 haftaya girildi

Büyükçekmece ve Karşıyaka'nın küme düşme hattında yer aldığı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada alt sıradaki ekipler, kritik müsabakalara çıkacak.
Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak.
Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen Türk Telekom-Erokspor karşılaşması dışında tamamlanan 25. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.
Play-off oynayacak ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu ligde ilk 2 sıra dışında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Galatasaray ve Erokspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi.
DÜŞME HATTI
Büyükçekmece Basketbol'un 4 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 5 galibiyeti bulunan Karşıyaka, son 5 haftaya düşme hattında girdi.
Bu iki ekip, 11 Nisan Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.
Ligde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Karşıyaka'nın kalan maçlarında sadece galibiyet alması yetmeyecek.
İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinin de hata yapmasını beklemek zorunda.
Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un yedişer, Manisa Basket'in 8 ve Mersin Spor'un 9 galibiyeti bulunuyor.
BU EKİPLERİN KALAN MAÇLARI
Mersin Spor: Erokspor (D), Bursaspor Basketbol, Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Trabzonspor (D)
Manisa Basket: Bahçeşehir Koleji (D), TOFAŞ, Aliağa Petkimspor (D), Galatasaray (D), Türk Telekom
Aliağa Petkimspor: Trabzonspor (D), Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ (D)
Bursaspor Basketbol: Türk Telekom, Mersin Spor (D), Büyükçekmece Basketbol, Erokspor (D), Karşıyaka (D)
Karşıyaka: Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, TOFAŞ (D), Bursaspor Basketbol
Büyükçekmece Basketbol: Karşıyaka (D), Erokspor, Bursaspor Basketbol (D), Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes (D)
PUAN DURUMU
26. HAFTA PROGRAMI
11 Nisan Cumartesi:
13.00 Erokspor-Mersin Spor
15.30 Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray
18.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji
20.30 Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol
12 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Basket-TOFAŞ
15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor
18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom
13 Nisan Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe