Abone ol: Google News

Yayınlama:
Basketbol Süper Ligi'ne tutunma mücadelesinde son 5 haftaya girildi
Haber Merkezi Haber Merkezi

Büyükçekmece ve Karşıyaka'nın küme düşme hattında yer aldığı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada alt sıradaki ekipler, kritik müsabakalara çıkacak.

Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak.

Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen Türk Telekom-Erokspor karşılaşması dışında tamamlanan 25. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Play-off oynayacak ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu ligde ilk 2 sıra dışında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Galatasaray ve Erokspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi.

DÜŞME HATTI

Büyükçekmece Basketbol'un 4 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 5 galibiyeti bulunan Karşıyaka, son 5 haftaya düşme hattında girdi.

Bu iki ekip, 11 Nisan Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Ligde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Karşıyaka'nın kalan maçlarında sadece galibiyet alması yetmeyecek.

İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinin de hata yapmasını beklemek zorunda.

Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un yedişer, Manisa Basket'in 8 ve Mersin Spor'un 9 galibiyeti bulunuyor.

BU EKİPLERİN KALAN MAÇLARI

Mersin Spor: Erokspor (D), Bursaspor Basketbol, Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Trabzonspor (D)

Manisa Basket: Bahçeşehir Koleji (D), TOFAŞ, Aliağa Petkimspor (D), Galatasaray (D), Türk Telekom

Aliağa Petkimspor: Trabzonspor (D), Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ (D)

Bursaspor Basketbol: Türk Telekom, Mersin Spor (D), Büyükçekmece Basketbol, Erokspor (D), Karşıyaka (D)

Karşıyaka: Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, TOFAŞ (D), Bursaspor Basketbol

Büyükçekmece Basketbol: Karşıyaka (D), Erokspor, Bursaspor Basketbol (D), Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes (D)

PUAN DURUMU

26. HAFTA PROGRAMI

11 Nisan Cumartesi:

13.00 Erokspor-Mersin Spor

15.30 Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray

18.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji

20.30 Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol

12 Nisan Pazar:

13.00 Manisa Basket-TOFAŞ

15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor

18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Çok Okunanlar