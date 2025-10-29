Abone ol: Google News

Basketbolda Fenerbahçe, yarın Real Madrid'le karşılaşacak

Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 10:14
Basketbolda Fenerbahçe, yarın Real Madrid'le karşılaşacak
  • Fenerbahçe, Euroleague'in 8. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maç, 23.00'te Movistar Arena'da oynanacak.
  • Her iki takımın da ligde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Movistar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN 3 GALİBİYETİ 4 YENİLGİSİ BULUNUYOR

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

