Basketbolda Fenerbahçe, yarın Real Madrid'le karşılaşacak

- Fenerbahçe, Euroleague'in 8. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maç, 23.00'te Movistar Arena'da oynanacak.
- Her iki takımın da ligde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Movistar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN 3 GALİBİYETİ 4 YENİLGİSİ BULUNUYOR
Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.