Basketbolda Fenerbahçe, yarın Real Madrid'le karşılaşacak

Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Movistar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN 3 GALİBİYETİ 4 YENİLGİSİ BULUNUYOR

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.