Pendikspor, Serik Spor deplasmanında kazandı

1. Lig'in 30. haftasında Serik Spor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Pendikspor 4-3 kazandı.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN PENDİKSPOR

Son anları nefes kesen mücadelede Pendikspor'un golleri; 14. dakikada Hamza Akman, 31. dakikada Vinko Soldo ve 21 ile 90+3. dakikalarda Roderigo Thuram'dan geldi.

Ev sahibi Serikspor'un gollerini ise 74. dakikada Jetmir Topalli, 80. dakikada Alan Montes ve 88. dakikada Bilal Ceylan kaydetti.

Pendikspor'da ikinci yarının hemen başında Roderigo Thuram'ın attığı gol VAR'a takılırken, 42. dakikada Hamza Akman direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 52'ye çıkartırken, Serikspor ise 29 puanla 17. basamakta kaldı.

Serikspor önümüzdeki hafta ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a konuk olacak.

Pendik ise kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.