Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te Beşiktaş, İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 finalinde İspanyol Deportivo Amivel ile karşı karşıya geldi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 25-23 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, soyunma odasına 51-51 berabere gidildi.
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğini 81-75 önde geçtiği mücadeleyi 106-99 kazanarak kupanın sahibi oldu.
MAÇI TAKİP EDENLER
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç takip etti.
TSK Rehabilitasyon Merkezi ise Fransız ekibi Les Aigles du Velay'ı 61-54 yenerek organizasyonu üçüncü bitirdi.